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Yüksekova'da Domuz Sürüsü Görüntülendi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araç içerisinden kaydedilen görüntülerde, yol kenarında ilerleyen domuz sürüsünün dağlık alana yönelerek gözden kaybolduğu görüldü. Bölgedeki çiftçiler, domuzların tarım arazilerine zarar verdiğini belirtti.

Yüksekova'da domuz sürüsü kamerada

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seyir halinde olan bir araç içerisinden domuz sürüsü görüntülendi. Sürünün bir süre yol kenarında ilerleyip dağlık alana yöneldikten sonra gözden kaybolduğu kaydedildi.

Yüksekova'da doğa ile iç içe olan kırsal bölgelerde zaman zaman vahşi hayvanlar gözlemlenmeye devam ediyor.

Son olarak Doski vadisinde yer alan Tuğlu köyü mevkiinde domuz sürüsü görüntülendi. Gece saatlerinde yolda seyir halinde olan bir vatandaş, yol kenarında ilerleyen domuz sürüsünü fark etti. Cep telefonuyla anbean kaydedilen görüntülerde, 9 domuzun koşarak hareket ettiği kameraya yansıdı. Hayvanlar bir süre yol kenarında ilerledikten sonra, dağlık alana yönelip karanlığa karışarak gözden kayboldu.

Bölgede yaşayan çiftçiler, domuzların zaman zaman tarım arazilerine ve ekili alanlara zarar verdiğini dile getirdi. Sürü halinde dolaşan hayvanların gece ortaya çıkması, hem sürücüler hem de çiftçiler açısından risk oluşturabiliyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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