Yüksekova'da Dolandırıcılıkla Mücadele Çalışması

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı toplumu bilgilendirmek amacıyla, dolandırıcılık yöntemlerinin yer aldığı broşürler dağıttı.

Yüksekova ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kentte dolandırıcılara karşı çalışma başlattı. Ekipler, halkın yoğun olduğu alanlarda, kendilerini savcı, polis ve askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayarak altın, para isteyenlere karşı broşür dağıttı, bilgilendirme yaptı. Broşürlerde dolandırıcıların ne tür taktikleri kullandıkları ayrıntılı olarak anlatıldı. Çalışmada polis, kamu görevlilerinin iş karşılığında para ve altın talebinde bulunmasının söz konusu olmadığını da belirterek, bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi veya polis merkezlerine halkı bilgi vermeleri konusunda uyardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Ahmet Turan Şeker, telefon ve internet dolandırıcılığına karşı bilgilendirme yaptıklarını belirterek, Vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde birçok kişinin bu konularda mağdur olduğu bilgisini edindik. Kendilerine nasıl, nereye hangi şekilde başvuru yapacağını söyledik dedi. (DHA)