Yüksekova'da Doğal Gaz Sorunu: Hava Kirliliği ve Maske Takma

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğal gazın verilmemesi nedeniyle kullanılan kömürden kaynaklı hava kirliliği, vatandaşları maske takmaya zorluyor. Yüksekova'da kalitesiz kömürün kullanılması, havanın kirli olmasına sebep oluyor. Vatandaşlar doğal gazın bir an önce evlere verilmesini talep ediyor.

Doğal gazın verilmediği Yüksekova'da hava kirliliği

Yüksekovalılar pandemiden sonra şimdi de kömür dumanından dolayı maske takmaya başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğal gazın bu sene de verilmemesinden dolayı kullanılan kömürden kaynaklı yaşayan hava kirliliği sonucu vatandaşlar maske takmaya başladı.

Yüksekova'da kış mevsimiyle birlikte kullanımı artan kalitesiz kömür nedeniyle gökyüzünü duman kaplaması vatandaşları kara kara düşündürüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havanın etkisiyle binalarda yakılan kömürün dumanı ilçenin havasını kirletirken, vatandaşlar ise korona virüs dönemindeki gibi tekrar maskelerini takmaya başladı.

Yüksekovalı vatandaşlar, kirli havadan kurtulmak için yetkililere seslenerek, doğal gazın bir an önce evlere verilmesini istedi. Pınar Duman isimli vatandaş, Yüksekova'da hava kirliliğinin çok fazla olduğunu belirterek, "İnsanlar pandemiden dolayı hastanelere gitmiyordu, bu hava kirliliğinden dolayı hastanelere gidiyor. Bu hava kirliliğinden dolayı zehirleniyoruz. Bu kalitesiz kömürün Yüksekova'da kullanması, şehrimizin temiz havasını bitirmiş durumdadır. Muhakkak doğal gaz Yüksekova'ya gelmelidir. Yetkililerden bu konuyu çözmelerini istiyoruz" dedi.

Erdinç Düzen isimli vatandaş da bu sene Yüksekova'da kullanılan kömürün kalitesiz olduğunu belirterek, "Geçen gün hastaneye gittim. İnanın pandemi döneminde bu bölgede bu kadar hastalık yoktu. Umut ediyoruz ki bir an önce doğal gaz gelir, biz de bu kirli havadan kurtuluruz. Özellikle akşam ve sabahları kentin semasını kömür dumanı sis şeklinde kaplıyor" ifadelerini kullandı.

Nasır Uğur ise 6 ay boyunca sürecek kirli havadan dolayı maske takmak zorunda kalacaklarını söyleyerek, "Özellikle bu havadan çocuklar etkilenmiş durumda. Biz bu konuda ricada buluyoruz, artık yetkililer çözüm bulsunlar. Artık doğal gazımızı istiyoruz. Çünkü bu kirli hava çok kötü şeylere mal olabilir. Bir an önce önüne geçilmelidir" şeklinde konuştu.