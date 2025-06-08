Yüksekova'da Dağ Keçileri Görüntülendi

Yüksekova'da Dağ Keçileri Görüntülendi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Onbaşılar köyü yakınlarında sürü halinde dolaşan dağ keçileri vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bölge sakini Caner Yemen, doğaya zarar verilmediği takdirde bu nadir hayvanların özgürce yaşayabileceğini vurguladı.

Yüksekova'da dağ keçileri böyle görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde dolaşan dağ keçileri görüntülendi.

Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrası yakınlarında sürü halinde gezen dağ keçileri, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Bölge sakinlerinden Caner Yemen, "Köyümüzün dağlarında sürü halinde dolaşan dağ keçilerini görüntüledim. Eğer insanoğlu doğaya zarar vermezse, bu tür nadir hayvanlar buralarda özgürce yaşayabilir. Biz köylüler olarak bu canlılara karşı çok duyarlıyız ve onları koruyoruz. Keçileri dağda görünce şaşırdım, bir süre izledim, ardından sürü halinde uzaklaştılar. Lütfen herkes doğaya ve bu güzel canlılara saygı göstersin" dedi.

Yaban hayatının bu nefes kesen anları, Yüksekova'nın zengin biyoçeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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