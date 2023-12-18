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Yüksekova'da çıkan yangında 6 bin bağ ot yandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında 6 bin bağ ot zarar gördü. Yangın, Yeni Mahalle'de Necmettin Uçak'a ait ot yığınında meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında 6 bin bağ ot yandı.

Yeni Mahalle'de Necmettin Uçak'a ait ot yığınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında bin bağ otun zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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