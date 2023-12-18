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Yüksekova'da çıkan yangında 6 bin bağ ot yandı

18 Aralık 2023 19:05 Güncelleme: 19:06 Abone Ol

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında 6 bin bağ ot zarar gördü. Yangın, Yeni Mahalle'de Necmettin Uçak'a ait ot yığınında meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.