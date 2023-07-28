Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangın sonucu 20 bin bağ ot kül oldu. Yangın, Çevreli köyünde bulunan samanlıkta meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yüksekova'da çıkan yangında 20 bin bağ ot yandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangın sonucu 20 bin bağ ot kül oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çevreli köyünde yaşayan Şefik Karataş'a ait samanlıkta meydana geldi. Öğlen sularında çıkan yangın korkuya neden olurken, yangını gören köy sakinleri Yüksekova Belediyesinin İtfaiye Müdürlüğünün ekiplerine haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürürken, çıkan yangın sonucu Karataş ailesine ait 20 bin bağ ot kül oldu.

Karataş ailesi ise kendilerine yardım eden itfaiye ekiplerine ve vatandaşlara teşekkür etti.