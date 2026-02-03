Haberler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde köy yoluna düşen çığ temizlendi

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Onbaşılar köyü yoluna düşen çığ, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla temizlenerek açıldı. Yolda tekrar araç geçişi sağlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü yoluna düşen çığ ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.

İran sınırında bulunan Onbaşılar köyünün yolu çığ düşmesi sonucu kapandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yoldaki kar yığınını temizlemeye başladı.

İş makineleriyle yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu yolu açan ekipler, araçların geçişini sağladı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
