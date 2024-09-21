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Yüksekova'da Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı

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Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, köy köy gezerek çiftçileri bitkisel üretim destekleme modeli, üretim planlaması ve çiftçi kayıt sistemindeki değişiklikler hakkında bilgilendiriyor.

Yüksekova'da çiftçiler bilgilendiriliyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köy köy gezerek çiftçileri bilgilendiriyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, beraberindeki kurum mühendisleriyle birlikte ziyaretlerini sürdürüyor. Her hafta farklı bir köyde çiftçilerle bir araya gelen Yiğit, yeni bitkisel üretim destekleme modeli, üretim planlaması ve çiftçi kayıt sisteminde yapılan değişikliklerle ilgili çiftçilere bilgilendirmelerde bulunuyor. Ziyaretleri çerçevesinde Beşbulak köyündeki çiftçilere bir sunum yapan Ziraat Teknikeri Uğur Bahadır, "2024 ve bundan sonraki destekleme yıllarında değişiklerle ilgili bilgilendirme yaptık. Her hangi bir mağduriyet yaşanmaması için o konular onlarla görüşüldü. İnşallah tüm çiftçilerimiz bu konuda bilgi alacak. Çalışmalarımız da bu şekilde devam edecek" dedi.

Toplantı, çiftçilerin istek ve taleplerinin dinlenmesi ile sona erdi.

Yüksekova'da Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel

Yüksekova Hakkari Ekonomi Güncel Yaşam Tarım

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