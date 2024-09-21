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Yüksekova'da Çevre Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Yüksekova'da Çevre Temizliği Etkinliği Düzenlendi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Gençlik Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliği kapsamında gönüllüler ve öğretmenler, Mevlana ve Millet Parkı'nda çöp topladı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, etkinliğin amacının çevre bilincini artırmak olduğunu vurguladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Gençlik Merkezi öncülüğünde yapılan etkinlikte, gönüllüler ile öğretmenler çöp topladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, temiz çevreye dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Vatandaşların en çok uğradığı Mevlana ve Millet Parkını gönüllü gençler ve öğretmenlerle temizledik. Amacımız, insanların gelişigüzel çöplerini sokağa atmalarını engellemek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek. Piknik yapılan alanların temiz tutulmasını sağlamak gerekiyor. Tüm paydaş kurumlarımıza, gençlere ve gönüllülere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel

Etkinlikler Yüksekova Mevlana Gençlik hakkari Güncel Eğitim Çevre Yaşam Spor

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