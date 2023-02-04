Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüksekova'da çatılardan sarkan buz sarkıtları 1 metreyi aştı

Güncel Haberler

Yüksekova'da çatılardan sarkan buz sarkıtları 1 metreyi aştı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havaların etkisiyle evlerinin çatılarında sarkan buz sarkıtları 1 metreyi geçti.

Yüksekova'da çatılardan sarkan buz sarkıtları 1 metreyi aştı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havaların etkisiyle evlerinin çatılarında sarkan buz sarkıtları 1 metreyi geçti.

Yüksekova ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle işyeri ve evlerin çatılarında bir metreyi aşan buz sarkıtları oluştu. Geçtiğimiz hafta sonu yağan kar yağışının ardından ilçede soğuk havalar etkili oluyor. Kırsal kesimlerde yaklaşık 1 metreye kadar yağan kar ilçe merkezinde de hayatı olumsuz yönden etkiliyor. Geceleri hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü ilçede ev ve işyerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Yaklaşık 1 metreyi aşan buz sarkıtları tehlike oluştururken, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiği belirtildi. Her yıl erken yağan kar, bu yıl geç yağması nedeniyle vatandaşlar kuraklık olacağı konusunda tedirginlik yaşamıştı. Ocak ayının bitmesine rağmen yağmayan kar için Hakkari'de vatandaşlar kar duasına çıkmıştı.

Sıcak havalar birden yerini soğuk havalara bıraktığını söyleyen Cem İnce isimli vatandaş, "Son günlerde etkili olan kar yağışının ardından ilçemizde soğuk havalar başladı. Bununla beraber çatılarda yaklaşık 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Kaldırımlarda ve çatı altında yürüyen vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yüksekova Hakkari Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title