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Yüksekova'da Bahar Coşkusu: Ovalar Yeşile Büründü

Yüksekova'da Bahar Coşkusu: Ovalar Yeşile Büründü
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karların erimesiyle birlikte ovalar yeşile döndü. Dron ile görüntülenen bu doğal güzellik, otlayan hayvanlar ve yeniden canlanan doğayla gözler önüne serildi.

Yüksekova'da karların erimesiyle ovalar yeşile büründü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karların erimesinin ardından yeşile bürünen ovalar ve otlayan hayvanlar dron ile görüntüledi.

Havaların ısınmasıyla Yüksekova ovası yeşile büründü. Baharla birlikte doğanın yeniden canlanması ve karlı dağların eteklerin otlayan hayvanlar havadan görüntülendi. Bu anları dron ile kayda alan doğasever Hakan Zanyar Aykut, "Yüksekova'nın doğası tarifsiz. Bunu gökyüzünden izleyince daha iyi anlıyorsunuz. Yüksekova menderesleri, sadece estetik bir görsellik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ekolojik bir öneme sahip. Sazlıklar, doğal su yolları, kuş türleri ve otlayan hayvanlar bu coğrafyada bir denge içinde yaşıyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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