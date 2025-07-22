Yüksekova'da Aşırı Sıcaklar, Orşe Deresi'nde Serinleme Fırsatı Sağlıyor

Yüksekova'da Aşırı Sıcaklar, Orşe Deresi'nde Serinleme Fırsatı Sağlıyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığı 35 dereceye yükselirken, vatandaşlar Orşe Deresi'nde yüzerek serinliyor. Eriyen kar sularının karıştığı dere, özellikle gençlerin serinlemek için tercih ettiği bir mekan haline geldi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde aşırı sıcaktan bunalanlar, Orşe Deresi'nde yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Yüksekova ilçesinde sıcak havalardan etkilenenler, derelere akın ediyor. Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu ilçede en çok tercih edilen yerlerden biri de Orşe Deresi. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve eriyen kar sularının karıştığı Kadıköy köyünden geçen Orşe Deresi'nin yolunu tutan gençler, yüzerek serinliyor.

İlçe merkezinde yaşayan İhsan Çiftçi, "Yüksekova'da bu aralar havalar çok sıcak. Bundan dolayı da etkileniyoruz. Bizler de köyde buluna Orşe Deresi'ne gelerek serinlemeye çalışıyoruz. Cilo Dağı'nın eriyen kar suları Orşe deresine karıştığı için çok soğuk. Bu nedenle de soğuk derede kısa süreli beklemek bile yetiyor. Soğuk olduğu için de eğlenceli geçiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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