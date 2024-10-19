Üye Girişi
Haberler

Yüksekova'da Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Yüksekova'da Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, eşine çay götürürken asansör boşluğuna düşen Hülya Düzen hayatını kaybetti. Eşinin yardımına koşan Emirhan Düzen de ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kocasının bekçilik yaptığı 2 katlı inşaata çay götüren ve asansör boşluğuna düşen Hülya (50) yaşamını yitirdi, eşine yardım etmek isterken aynı yere düşen Emirhan Düzen (58) ise ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Nedim Zeydan Caddesi üzerinde bulunan iki katlı ev inşaatında meydana geldi. Hülya Düzen, iddiaya göre, inşaatta bekçi olarak çalışan eşi Emirhan Düzen'e çay bırakıp evine döneceği sırada asansör boşluğuna düştü. Eşinin çığlık sesini duyan Emirhan Düzen de koşarak eşinin yanına gideceği sırada o da dengesini kaybedip aynı yere düştü. Çift ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karı- koca, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Hülya Düzen doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, hayati tehlikesi bulunan eşi Emirhan Düzen'in ise tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Yüksekova Güvenlik Hakkari 3-sayfa Sağlık Güncel Kaza

İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti

İsrail Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı

 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu

'AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti' iddiası
İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi

İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.