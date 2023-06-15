Yüksekova'da araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İpekyolu Caddesi'ndeki mezarlık yakınında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AFS 123 plakalı motosiklet, 34 GGF 988 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel