Haberler

Yüksekova'da Alternatif Yol ile Güvenli Ulaşım Sağlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kışın çığlar nedeniyle kapanan yolların alternatifi olarak yapılan yeni yol sayesinde Kandilli köyüne güvenli ulaşım imkanı sağlandı. Çalışmaların sonucunda açılan 6 kilometrelik yol ile bölgedeki ulaşım sorunları çözüme kavuştu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kışın çığ sonucu yolu günlerce kapalı kalan köy, yeni yapılan alternatif yol sayesinde güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanına kavuştu.

Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandilli köyüne ulaşımın sağlandığı yolun kışın düşen çığlar sonucu sık sık ulaşıma kapanması sonucu yaşanan mağduriyetleri önlemek için belde belediyesi tarafından alternatif bir güzergah belirlendi.

Karla mücadele ekiplerinin günler süren çalışmaları sonucu yolu açılabilen dağların eteğindeki köye güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla Valiliğin de desteğiyle söz konusu güzergahta çalışma başlatıldı.

Zorlu bölgede yürütülen çalışma sonucu açılan 6 kilometrelik yolla kışın çığ riski ortadan kaldırıldı.

İş makineleriyle genişletme ve stabilize çalışmalarının devam ettiği yol, gelecek yıl serilecek sıcak asfaltla daha konforlu hale getirilecek.

"Hedefimiz yolun yıl boyunca açık kalmasını sağlamak"

Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek, AA muhabirine, söz konusu yolda yıllardır bölgenin zorlu arazi yapısı nedeniyle ulaşımda sorun yaşandığını söyledi.

Göreve geldiklerinde bu sorunu çözüme kavuşturmayı öncelediklerini belirten Çiçek, "Hakkari Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Ali Çelik'e, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya'ya ve teşkilatımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla Kandilli köyüne yaklaşık 6 kilometrelik alternatif bir yol kazandırdık. Köy yolunda genişletme ve stabilize çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz yolun yıl boyunca açık kalmasını sağlamak." dedi.

Açtıkları yeni yolu kullanmaya başladıklarını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Yolumuz ulaşım açısından oldukça güvenli ve elverişli. Gelecek yıl sayın valimizin destekleriyle sıcak asfalt çalışmasını yaparak köyümüze kalıcı bir çözüm sunmayı planlıyoruz. Bu çalışmaların yanı sıra Büyükçiftlik merkez mahallesinde 2,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması, Kerem Zeydan Mahallesi'nde 1 kilometrelik asfaltlama yaptık. Ayrıca 4 kilometrelik sulama kanalı projesini tamamladık. Yeşilova Mahallesi'nin Yaylacık mezrasında vatandaşlarımızın evlerinin önüne kadar kilitli parke taşı döşedik. Görev süremiz boyunca beldemizin her noktasına hizmet götürmeye kararlıyız."

"Eski yolda büyük zorluklar yaşıyorduk"

Köy sakinlerinden Gürgün Daşdelen ise "Eski yolda büyük zorluklar yaşıyorduk. Yazın yağmur yağınca bile zincir takmak zorunda kalıyorduk. Kışın çığ nedeniyle yaklaşık 6 ay boyunca köyümüzün yolu kapalı kalıyordu. Şimdi çok güzel bir hizmet alıyoruz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun." diye konuştu.

Azad Daşdelen de yeni yolun kendileri için hayati önem taşıdığını dile getirerek, "Çığ riski artık bizi korkutmayacak. Bu yolun yapımında emeği geçen herkese minnettarız. Büyükçiftlik Belediye Başkanımız Çayan Çiçek'e teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
İBB soruşturmasında 6 gazeteci hakkında yurtdışı çıkış yasağı

İBB soruşturmasında 6 gazeteci için karar çıktı
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Müftülüklere gönderilen Atatürk talimatından rahatsız: Caiz değildir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.