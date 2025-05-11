Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

Erol Eğrek'in WhatsApp'ta paylaştığı son video ortaya çıktı
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia

Yüksekova'da Akıntıya Kapılan 17 Yaşındaki İbrahim Aranıyor

Yüksekova'da Akıntıya Kapılan 17 Yaşındaki İbrahim Aranıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pikniğe giden gençlerden biri akıntıya kapıldı. İbrahim Kom (17) için arama çalışmaları başlatıldı.

1)YÜKSEKOVA'DA AKINTIYA KAPILAN 17 YAŞINDAKİ İBRAHİM, ARANIYOR

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, pikniğe giden ve yüzmek için Avaşin Deresi'ne giren 2 genç akıntıya kapıldı. Gençlerden biri arkadaşları tarafından kurtarılırken, kaybolan İbrahim Kom (17) için ise arama çalışması başlatıldı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Yüksekova ilçesinde meydana geldi. Yüksekova'da yaşayan bir grup genç, piknik yapmak için ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesine gitti. Gençlerden 2'si yüzmek için bölgedeki Avaşin Deresi'ne girdi. Akıntıya kapılan gençlerden biri arkadaşları tarafından kurtarıldı, İbrahim Kom ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İbrahim Kom için arama çalışmaları başlatıldı. Bölge halkının da katıldığı arama çalışmaları sürerken, aynı yerde ailesiyle piknik yapan Kom'un dayısı Cengiz Çağırma ise bağırma sesi duyduğunu ve hemen suya atladığını söyledi. Suda yeğenini gördüğünü fakat akıntının fazla olması nedeniyle yanaşamadığını ve İbrahim Kom'un gözden kaybolduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Talimat Erdoğan'dan! AK Parti vatandaşlara 'Terörsüz Türkiye'yi anlatacak

Talimat Erdoğan'dan! AK Parti sahaya iniyor, gündemde tek bir konu var
Portekiz'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Tam şampiyonluk gitti derken sahneye çıktı! Herkes onu konuşuyor
Evlilik kredisi alan çiftler çocuk sahibi olursa borçları silinecek

Yeni düzenleme yolda! Çocuk sahibi olanların kredi borçları silinecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.