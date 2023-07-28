Yüksekova'da ahır yangını korkuttu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir ahırda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek maddi zararı önledi.
Yüksekova'da ahır yangını korkuttu
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ahırda çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisinde yer alan Tuğlu köyünde meydana geldi. Şemsettin Erci'ye ait ahırda öğlen saatlerinde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredeki köy sakinleri ilk yardıma koşarken, yardımda yetersiz kalan vatandaşlar hemen yardım için Yüksekova Belediyesinin İtfaiye Müdürlüğünün ekiplerine haber verdiler.
Haber verilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri kısa süre yangına müdahalede bulunurken, çıkan yangın sonucu ahırda maddi zarar meydana geldi. Köy sakinleri yangına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.