Yüksekova'da Ahır Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda ahırda maddi zarar meydana geldi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi'nde yer alan Tuğlu köyünde meydana geldi. Şemsettin Erci'ye ait ahırda öğlen saatlerinde bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Yangını gören çevredeki köy sakinleri ilk yardıma koşarken, yardımda yetersiz kalan vatandaşlar hemen yardım için Yüksekova Belediyesinin İtfaiye Müdürlüğünün ekiplerine haber verdi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri kısa süre yangına müdahalede bulunurken, çıkan yangın sonucu ahırda maddi zarar meydana geldi. Köy sakinleri yangına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - HAKKARİ