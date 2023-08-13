Yüksekova'da Ahır Yangını

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir ahırda çıkan yangın korkuttu. Yangına Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti ve kısa sürede söndürüldü. Ahırda maddi zarar meydana geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir ahırda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca köyünde meydana geldi. Feyza Örtaş'a ait ahırda bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangına Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, ahırda ise maddi zarar meydana geldi.

Köy sakinleri, yangına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - HAKKARİ