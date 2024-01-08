Yüksekova'da ağaçlar kırağı tuttu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle ağaçlar kırağı tuttu.

İlçede etkili olan kar yağışının ardından hüküm süren soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Sisin de etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanlarından olan ilçede hayat adeta buz kesti.

Gece hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesi sonucu ilçe merkezindeki ağaçlar kırağı tutarken, dondurucu soğukla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Güzel manzara oluşturduğunu belirten Ömer Demirel isimli vatandaş, "Yüksekova adeta buz kesti. Bizde yoldan giderken güzel bir manzara ile karşılaştık. Ağaçlar öyle güzel bir kırağı tutmuş. O güzelliği kayıt altına aldık. Bu güzel manzara şehre renk kattı" dedi.