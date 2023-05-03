Yüksekova'da Adli Görüşme Odası'ndan 85 kişi yararlandı

Hakkari'nin Yüksekova Adalet Sarayı'nda geçen yıl kurulan Adli Görüşme Odası'ndan 85 kişi yararlandı.

Suç mağduru çocuk ve kadınların beyanlarının alınması için Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan oda, görüşme ile gözlem olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

Yüksekova Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri bölümünde psikolog olarak görev yapan Işık Göktaş, Yüksekova Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri bölümü bünyesinde adli görüşme odalarının bulunduğunu söyledi.

Bu odaların amacının mağdurlara yardımcı olmak olduğunu belirten Göktaş, "Mağdurların kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak istiyoruz. Odamız iki bölümden oluşuyor. Adli görüşme odamız ve gözlem odamız var. Görüşme odasında mağdur ve uzman bulunuyor. Uzman eşliğinde mağdur ifadesini rahat bir şekilde veriyor. İkinci ve üçüncü örselenmenin önüne geçmek amacıyla bu oda hizmet etmeye başlamıştır." dedi.

Geçen yılda bu yana adliyede hizmet verdiklerini belirten Göktaş, "Şu ana kadar 85 mağdura hizmet ettik. Bireyler kendilerini daha iyi ifade edebildiklerini, sıkıntılarını ve problemlerini daha iyi dile getirebildiklerini söylüyorlar. Bu durum onların iler de sıkıntı yaşamalarını engelleyecek bir durum. Süreç ilerledikçe daha fazla fayda sağlayacağımızı düşünüyorum. Kişiler bazen çekindiği, adli sürece dahil olmak istemediği için rahatsızlık duyuyorlar. Biz de bunları engellemek adına gelişim düzeyine uygun sorularla destekleyerek onlara süreç içinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mağdur olan herkes burayı kullanabilir." diye konuştu.