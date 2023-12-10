Yüksekova'da 8 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonda, 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu elde edilen bilgi üzerine Esendere-Yüksekova kara yolunda seyir halindeki araç takibe alındı.
Polis kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.