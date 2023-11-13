Yüksekova'da 30 yıldır devam eden arazi anlaşmazlığı barışla sonuçlandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan 30 yıllık arazi anlaşmazlığı barışla sonuçlandı.

Yüksekova ilçesinin Gürkavak köyüne bağlı Ortacık mezrasında ikamet Bars, Ata ve Kömürcük aileleri ile İkiyaka köyünde ikamet eden Doğan ve Çelik ailelerin arasında 30 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga sonucunda husumet meydana geldi. Yaklaşık 30 yıl süren husumeti bitirmek için kanaat önderleri, muhtarlar ve STK'lardan oluşan kurulan komisyon kuruldu. Kurulan komisyon üyeleri, husumetli ailelerin ileri gelenleri ile bir araya gelerek husumetin sonlandırılmasını istediler. Aileler, komisyon üyelerinin taleplerine olumlu yanıt vererek ilçenin Güngör Mahallesinde bir araya gelerek 30 yıllık husumet barışla sonuçlandı.

30 sonra gelen barışın mutluluğunu yaşadıklarını belirten kanat önder, Karlı köyü muhtarı Kerem Özcanan, "Gürkavak köyü Ortacık mezrasındaki Bars, Ata, Kömürcük ve İkiyaka köyündeki Doğan ile Çelik aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle sıkıntılar yaşanmıştı. Bizde bu olayın büyümemesi nedeniyle kurulan komisyon, kanaat önderleri, muhtarlar STK'lar bir araya gelmesiyle 30 yıllık yaşanan arazi anlaşmazlığını barışla sonuçlandırdık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Artık bu memlekette herkes aynıdır kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Bir arada yaşamak için huzuru sağmak adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu barışa destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.