Yüksekova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.
Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin mesajının okunduğu programda günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapıldı.
Kaymakam Mustafa Akın, tebrikleri kabul etti.
Törene, Garnizon Komutanı Piyade Albay Uğur Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler ile muhtarlar katıldı.