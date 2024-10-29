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Yüksekova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Yüksekova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Gençlik merkezinin spor salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından ilkokul öğrencileri zeybek gösterisi sundu.

Çeşitli etkinliklerle devam eden törene, Kaymakam Mustafa Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Sami Keskin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve ilçe sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel

hakkari

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