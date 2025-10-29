Yüksekova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlamı üzerine konuşmalar yapıldı ve çeşitli gösteriler sergilendi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından gösteriler yapıldı.
Programa Kaymakam Mustafa Akın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Uğur Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Burhan Yaşar, CHP İlçe Başkanı Selim Genç, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Necmettin Salim, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel