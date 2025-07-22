Yüksekova'da 22 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timlerince yapılan çalışma sonucu hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Yüksekova'da yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel