Yüksekova'da 2 metrelik engerek yılanı görüntülendi - Haberler

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Yüksekova'da 2 metrelik engerek yılanı görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yüksekova'da 2 metrelik engerek yılanı görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 metrelik engerek yılanı görüntülendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 metrelik engerek yılanı görüntülendi.

Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi'nde yer alan Köşkünü köyünde ikamet eden Erbil İşleyen isimli vatandaş, arazide gezdiği sırada önüne çıkan engerek yılanı nedeniyle büyük korku yaşadı. Engerek yılanını cep telefonuyla görüntüleyen İşleyen, "Her gün olduğu gibi geziyordum. Gezdiğim sırada dereye yakın 2 metre boyunda yılan gördüm. Hemen telefonumu çıkartarak kayda aldım. İnternette araştırdığımda engerek yılanı olduğunu öğrendim. Havanın ısınmasıyla yılanlar çıkmaya başladı. Dikkatli olmak gerekir" dedi.

(Metin Tek/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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