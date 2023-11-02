Yüksekova'da 194 eski hükümlü devlet desteğiyle iş sahibi oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2018'den bu yana 194 eski hükümlü, devlet desteğiyle işletme kurarak iş sahibi oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2018'den bu yana 194 eski hükümlü, devlet desteğiyle işletme kurarak iş sahibi oldu.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Hakkari İŞ-KUR işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında işini kurmak isteyenlere yönelik destekler devam ediyor.

Bu kapsamda Yüksekova'da, 194 hükümlü devlet desteğinden yararlanarak hem iş kurdu hem de yeni istihdam alanları oluşturdu.

Öte yandan hükümlüler, Yüksekova'da 26, Şemdinli'de 16 ve Derecik'te 13 okulun tadilatını yaptı, birçok yerde fidanları toprakla buluşturdu.