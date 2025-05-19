Yüksekova'da 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Yüksekova'da 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce düzenlenen programla kutlandı. Programda Atatürk'ün milli mücadele mirası vurgulandı ve sporcular gösteri yaptı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Gençlik Merkezi'nin spor salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, 19 Mayıs 1919'da İstanbul'un işgali üzerine zorlu bir yolculuğa çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu'ya özgürlük ve güven tohumları ekişinin yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Yılmaz, "Atatürk'ün başlattığı milli mücadele, atalarımızdan bizlere, bizlerden de gelecek nesillere birlik ve beraberlik duygusunu aşılayan çok kıymetli bir mirastır." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlerin sinevizyon gösterisiyle katılımcılara izletildiği programda, Gençlik Merkezi Müzik Korosu sahne alarak şarkılar seslendirdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren wushu, taekwondo, güreş ve eskrim dallarındaki sporcuların gösterileriyle sona eren programa Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Garnizon Komutanı Albay Uğur Öz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Nadir Bilbay, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve ilçe sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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