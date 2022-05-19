Yüksekova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Haberler

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Yüksekova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

AA - Ulaş Güven - Güncel
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Yüksekova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Eski Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Folklor gösteriyle devam eden programda öğrenciler zeybek, horon ve dans gösterisi sundu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın Atatürk'ün gençlere verdiği önemi ifade ettiğini söyledi.

Hayatın her alanında çocuklara ve gençlere yapılan yatırımın değerli olduğunu belirten Çimşit, "Gençlerimiz bizim hayatımızın anlamı, hayatımıza renk katan en kıymetli varlıklardır. En büyük yatırımımızı çocuklara ve gençlerimize vermeliyiz." dedi.

Halayların çekilmesiyle son bulan programa, Garnizon Komutan Vekili Hava Savunma Binbaşı Gençer Kıran, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Yıldırım, kurum amirleri, gazi ve şehit yakınları katıldı.

AA / Ulaş Güven - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Yüksekova, gençlik, Mayıs, Güncel, Haberler

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