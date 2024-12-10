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Yüksekova'da 18 Kilogram Kaçak Altın Ele Geçirildi

Yüksekova'da 18 Kilogram Kaçak Altın Ele Geçirildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada iki şüphelinin ayakkabılarında toplam 18 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçtaki iki şüphelinin ayakkabılarında gümrük kaçağı 18 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yasa dışı yollardan altın sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda takip ettikleri bir aracı durduran ekipler, aramada araçtaki iki şüphelinin ayakkabılarında birer kilogramlık 18 külçe altın ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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