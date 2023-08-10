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Yüksekova'da 16 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 16 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otomobilde 16 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçede şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik köpeği "Rüzgar" ile arama yapan ekipler, arka koltuğun süngerlerine emdirilmiş 16 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Yüksekova Hakkari Güncel Haberler

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