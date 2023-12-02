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Yüksekova'da 12 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

2 Aralık 2023 23:44 Son Güncelleme: 23:46 Abone Ol

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada 12 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.