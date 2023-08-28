Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Ünel göreve başladı
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Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Rıza Ünel, göreve başladı.
Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Rıza Ünel, göreve başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine atanan Başsavcı Ünel, ilçeye geldi.
Görevine başlayan Ünel, ilçede görev yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, ülkenin her tarafının kıymetli olduğunu aktardı.
Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel