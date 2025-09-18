Haberler

Yükseköğretimde Yapılandırma: Yeni Fakülteler Kuruldu, Bazıları Kapatıldı

Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bazı üniversitelerde yeni fakülteler, enstitüler ve yüksekokullar kuruldu, bazı yüksekokullar kapatıldı ve fakülte isimlerinde değişiklikler yapıldı.

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bazı üniversitelerde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokullar kuruldu, bazı yüksekokullar kapatıldı ve bazı fakültelerin adları değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile; Samsun Üniversitesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Şırnak Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul Teknik Üniversitesinde Mühendislik ve Teknoloji Tarihi Enstitüsü, Lokman Hekim Üniversitesinde Hemşirelik Fakültesi, Yeditepe Üniversitesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Fırat Üniversitesinde Yazılım ve Bilişim Araştırma Enstitüsü kuruldu.

Kapatılan birimler

İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Dokuz Eylül Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yeditepe Üniversitesinde Fen-Edebiyat Fakültesi kapatıldı.

Fakülte isimlerinde değişiklikler

Fenerbahçe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak, Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesinin adı Develi İlahiyat Fakültesi olarak, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
