YÖK: İş gücü piyasasında en aktif grup yükseköğretim mezunları oldu

YÖK, 2025 yılı 3'üncü çeyrek iş gücü istatistiklerinde yükseköğretim mezunlarının iş gücüne katılım oranının yüzde 76,9 olduğunu ve diplomanın iş dünyasındaki önemli rolünü vurguladı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), "2025 yılı 3'üncü çeyrek iş gücü istatistikleri, diplomanın iş dünyasındaki belirleyici rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. İş gücü piyasasında en aktif grup açık ara farkla yükseköğretim mezunları oldu" açıklaması yaptı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri eğitim düzeyi ile ekonomik hayata katılım arasındaki doğrudan ilişkiyi bir kez daha ortaya koydu. TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı 3'üncü çeyrek iş gücü istatistikleri, diplomanın iş dünyasındaki belirleyici rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Veriler, eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne katılım oranlarının istikrarlı ve güçlü bir şekilde arttığını kanıtlıyor. TÜİK raporuna göre, iş gücü piyasasında en aktif grup açık ara farkla yükseköğretim mezunları oldu. Yükseköğretim mezunlarının iş gücüne katılım oranı yüzde 76,9 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılımda yükseköğretim mezunlarını yüzde 67,1'lik oranla mesleki ve teknik lise, yüzde 57'lik oranla lise mezunları izledi. Lise altı eğitimlilerde bu oran yüzde 45,8'de, okur-yazar olmayanlarda ise yüzde 17,6 seviyesinde kaldı" denildi.

YÖK Başkanı Erol Özvar da yaptığı yazılı açıklamada, tablonun yükseköğretimin istihdam odaklı vizyonunu desteklediğini belirterek, "Eğitim düzeyleri yükseldikçe iş gücüne katılım ve istihdam edilme oranları da aynı paralelde artıyor. Yükseköğretim, bireylerin sadece akademik yetkinliklerini değil ekonomik sisteme entegrasyon kapasitelerini de güçlendiren en önemli araç" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
