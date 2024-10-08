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Yükseköğretim Kurumlarında Kadro Değişiklikleri

Yükseköğretim Kurumlarında Kadro Değişiklikleri
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşların dolu ve boş memur kadrolarında değişiklik yapıldığı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar detayları paylaşıldı.

(ANKARA) - Bazı yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim üst kuruluşlarına ait dolu ve boş memur kadrolarında değişiklik yapılmasına, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile karar verildi.

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre bazı yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim üst kuruluşlarına ait dolu ve boş memur kadrolarında değişiklik yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda şu ifadelere yer verildi:

"Bazı yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim üst kuruluşlarına ait dolu ve boş memur kadrolarında ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 7'inci maddesi uyarınca karar verişmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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