Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Spor Etkinlikleri Gündemde

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Bugün ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu düzenleniyor. Ayrıca, uluslararası ve yerel spor karşılaşmaları ile diplomatik gelişmeler dikkati çekiyor.

6 Nisan 1920

1- ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, 81 il ve KKTC'nin Lefkoşa kentinde düzenlenecek.

(10.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde başlayacak.

(İstanbul)

2- İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar takip ediliyor.

(Kudüs/Tahran)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na grup maçlarıyla devam edilecek. A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Türkiye, Yunanistan ile karşılaşacak.

(Pire/20.30)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko'yu Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

3- Voleybolda Kadınlar 2025 Milletler Ligi'nin ikinci hafta maçlarına İstanbul'da devam edilecek. Organizasyonun üçüncü günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda, Dominik Cumhuriyeti-Brezilya ve Güney Kore-Türkiye maçları oynanacak.

(İstanbul/16.00/19.30)

4- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. D Grubu'nda Los Angeles-Esperance de Tunisie, C Grubu'nda Bayern Münih-Boca Juniors, F Grubu'nda Mamelodi-Borussia Dortmund, E Grubu'nda Inter-Urawa Red Diamonds müsabakaları yapılacak.

(Nashville/01.00/Miami/04.00/Cincinnati/19.00/Seatle/22.00)

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Kaynak: AA / Güncel
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