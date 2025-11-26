Yükseköğretim Kurulu ve Macar Büyükelçi İşbirliği Görüşmesi

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Macaristan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Victor Matis ile Türk ve Macar üniversiteleri arasında öncelikli iş birliği alanlarının belirlenmesi için bir araya geldi.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Macaristan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sayın Victor Matis ile bugün Yükseköğretim Kurulumuzda bir araya geldik. Görüşmemizde, Türk ve Macar üniversiteleri arasında öncelikli iş birliği alanlarının belirlenmesi, iki ülkenin yükseköğretim birikimlerinin paylaşılması ve ortak araştırma kültürünün güçlendirilmesine yönelik başlıkları ele aldık. Ayrıca bu iş birliğini daha yapısal bir çerçeveye taşıyabilecek bir mutabakat zaptına ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için Macaristan heyetine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.