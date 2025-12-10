Haberler

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan Rektörlere Müfredat ve Akts Mesajı: "Siz Çalışın, Biz Destekleyelim"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Erol Özvar, araştırma üniversiteleri rektörleriyle yaptığı toplantıda AKTS yapısının güncellenmesi ve eğitim süreçlerinin verimliliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Yeni modelle öğrencilerin iş dünyasına daha donanımlı hazırlanmaları hedefleniyor.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Erol Özvar, araştırma üniversitelerinin rektörleriyle bir araya gelerek, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özvar, "AKTS konusunda çalışan üniversitelerimize imkan verelim. Kendi üniversitenizde AKTS iş yükünü ve müfredatı yeniden ele alın. Siz bu konuda çalışma yapın, biz de Yükseköğretim Kurulu olarak sizin önünüzü açalım. Bu süreci hep birlikte yürütelim" dedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, araştırma üniversitelerinin rektörleri ile bir araya geldiği toplantıda eğitim kalitesini artıracak yeni yol haritasını paylaştı. Üniversitelerin eğitim süreçlerini daha verimli hale getirmek istediklerini belirten Özvar, haftalık ders programlarının ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) yapısının güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Mevcut ders programlarının kredi sisteminin güncellemesine fırsat sunduğunu ifade eden Özvar, "Temel hedefimiz, haftalık ders planlarını ve müfredatı çok daha etkili ve nitelikli hale getirmek" dedi. Üniversite yönetimlerini dönüşüm sürecine katkı vermeye davet eden Özvar, rektörlere "Müfredatı ve AKTS'yi birlikte gözden geçirelim, önünüzü açalım" çağrısında bulundu. Bu konunun önümüzdeki günlerin öncelikli gündem maddelerinden biri olacağını belirten Özvar, "AKTS konusunda çalışan üniversitelerimize imkan verelim. Kendi üniversitenizde AKTS iş yükünü ve müfredatı yeniden ele alın. Siz bu konuda çalışma yapın, biz de Yükseköğretim Kurulu olarak sizin önünüzü açalım. Bu süreci hep birlikte yürütelim" şeklinde konuştu.

Özvar, öğrencilerin iş dünyasına daha donanımlı hazırlanması amacıyla, verimliliği düşük olan 20-25 günlük kısa stajlar yerine "uzun süreli iş yerinde uygulamalı eğitim" modeline geçileceğini de vurguladı. Söz konusu modelin bilhassa uygulamalı eğitim barındıran meslek programlarında devreye alınacağını belirten Özvar, yeni sistemin 7 ilde pilot uygulama ile başlayacağını duyurdu.

AKTS Nedir?

Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar vb.) ifade eden bir iş yükü birimi olan AKTS, öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve eğitim standartlarını eşitlemek amacıyla kullanılıyor. Türkiye'deki mevcut yükseköğretim sisteminde ön lisans (2 yıl) mezuniyeti için en az 120, lisans (4 yıl) mezuniyeti için en az 240 AKTS'nin tamamlanması gerekiyor. Yükseköğretim Kurulu, teorik ders yoğunluğunu azaltarak öğrencilere daha fazla uygulama alanı açılması, sanayi ve iş dünyasıyla entegrasyonun artırılması, müfredatların sadeleştirilmesi ve Avrupa'daki bazı örneklerde olduğu gibi AKTS sınırının gözden geçirilmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
