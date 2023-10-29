Yüksek yargı organı başkanlarından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesajları

Yüksek yargı organlarının başkanları, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan mesajında, bundan yüz yıl önce Gazi Meclisin, Atatürk'ün önderliğinde milletin büyük zaferini Cumhuriyet'in ilanı ile taçlandırdığını belirtti.

Cumhuriyet idaresinin ifade ettiği milli egemenliğin vücut bulduğu Anayasa'nın tam ve doğru biçimde anlaşılarak uygulanması yönündeki hassasiyet ve gayretlerinin bu müstesna günde bir kez daha tazelendiğini ifade eden Arslan, mesajında şunları kaydetti:

"İkinci yüzyılında da Türkiye Cumhuriyeti'ni toplumsal dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan hak ve özgürlüklerine dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak gelecek nesillere aktarmak için fedakarca çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarımız ile tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Milletimizin ve yargı camiasının Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

Yargıtay Başkanı Akarca'nın mesajı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da mesajında, tarih boyunca bağımsız yaşamış, esaret zinciri vurulamamış yüce milletin kahramanlık ve inançla yeniden dirilişinin simgesi olan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunun yaşandığını belirtti.

Akarca, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.' diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletinin tarihte eşine az rastlanan inanç ve kararlılıkla giriştiği Milli Mücadele'nin sonucunda elde edilmiş bir zaferin sonucudur.

Bu kutlu günde, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad eder, gazilerimize şükranlarımı sunarım."

Danıştay Başkanı Yiğit'in mesajı

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit de mesajında, Türk milletinin, içinde bulunduğu zorlu koşullara rağmen vatan sevgisi ve bağımsızlık bilinciyle, inanç ve kararlılıkla giriştiği Milli Mücadele'nin zaferle taçlandırılmasının ardından, binlerce yıllık devlet geleneğinin en son halkası olarak Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünün kutlandığını bildirdi.

"Kendilerine karşı Kurtuluş Savaşı verdiğimiz emperyalist güçlerin, günümüzde de uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak kendilerini savunma imkanı olmayan insanlara karşı acımasız saldırılarla katliamlar gerçekleştirdiklerini, güçlünün haklı kabul edildiğini görmekteyiz." ifadesini kullanan Yiğit, mesajında şunları kaydetti:

"Güçlü olanın adil, adil olanın güçlü, güçlünün değil, haklının üstün olacağı, adaletin ayrım gözetmeksizin tüm insanlar için korunacağı bir toplumsal düzen idealini barındıran Cumhuriyetimizin 100. yılında ulaştığı güç ile milletimizin tüm dünyada adaletin hakim olması ve insan haklarının korunmasına sunduğu katkıların artarak devam edeceğine inanıyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da milli birlik ve beraberliğimizi koruyarak, toplumsal barışı sürdürmeye, milletimizin kadim irfanının bir parçası olan derin adalet bilincini ve evrensel hukuki değerlere bağlılığımızı muhafaza ederek yargılama faaliyetini daha etkin kılmak için yorulmadan ve yılmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, bugünkü güçlü Türkiye'nin temellerini atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal kahramanlarımız ile vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, aziz milletimizin ve yargı camiasının Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."