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Yüksek Yargı Organı Başkanlarından 29 Ekim Mesajları

Yüksek Yargı Organı Başkanlarından 29 Ekim Mesajları
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Yüksek yargı organlarının başkanları, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

(ANKARA) - Yüksek yargı organlarının başkanları, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Sayıştay Başkanı Metin Yener, 29 Ekim Cumhuriyet dolayısıyla paylaşımda bulundu.

AYM Başkanı Özkaya yayınladığı mesajda, "Millet olarak, 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilen Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin coşku ve gururunu yaşıyoruz. Tarih boyunca milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen necip milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, aziz vatanını canı pahasına korumuştur. Büyük zorlukları aşarak saygın ve çağdaş bir ülkenin onurlu vatandaşları olmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı ve ülkemizin kurtuluşu yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden kutlu yolda emeği geçen tüm kahramanlarımızı minnetle, şükranla ve rahmetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 101. yılını, milletimizin ve yargı camiamızın da Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

"Kurtuluş mücadelesi verdiğimiz emperyalist güçler ve aynı zihniyeti paylaşan devletler..."

Danıştay Başkanı Yiğit de mesajında şunları kaydetti:

"Tüm imkansızlık ve zorluklara rağmen, istiklali ve istikbali uğruna büyük inanç ve azimle topyekün mücadele veren Aziz Türk Milletinin, mücadelesini zaferle taçlandırmasının ardından, köklü devlet geleneğimizin tezahürü olan Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıldönümünü kutluyoruz. Üzerinden bir asır geçmiş olmasına rağmen günümüzde de, kurtuluş mücadelesi verdiğimiz emperyalist güçler ve aynı zihniyeti paylaşan devletler tarafından benzer amaç ve hedefler için, dünyanın değişik coğrafyalarında özellikle inanç temelinde müslüman halkların yaşadığı bölgelerde insanların acımasız katliamlarla zulme uğratıldığını ve ağır insan hakkı ihlalleri gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Bu ağır insan hakları ihlalleri ve soykırıma varan, her türlü hukuki ve ahlaki sınırları ve değerleri çiğneyen bu zalim saldırılar karşısında; insan haklarına saygılı hukuk devletinin temelini oluşturan, bağımsızlığı ve milli iradeyi esas alan Cumhuriyetimizin ilanının 101. yılında devletimiz, kadim tarihi boyunca olduğu gibi bugün de küresel çapta adaletin, barışın, huzurun hakim kılınması ve insan haklarının korunması için öncülük etmeye devam etmektedir.

Milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde, insan hakları ve evrensel hukuk değerleri doğrultusunda, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da, milletimizin, ülkemizin, devletimizin dünyada daha etkili rol üstlenmesi, daha müreffeh bir yaşam, hakkın ve adaletin daima üstün tutulması için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve yargı camiamızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor; bugünkü güçlü Türkiye'nin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal ve istikbal mücadelesinde yer alan kahramanlarımız ile ülkemizin birliği ve bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."

Sayıştay Başkanı Yener ise "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılında, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor; Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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