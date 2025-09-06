Yüksek ve Orta-Yüksek Teknoloji İhracatı Yüzde 42,5'e Yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yüksek ve orta-yüksek teknolojinin imalat sanayi ihracatı içindeki payının yılın 8 ayında yüzde 42,5'e yükseldiğini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yüksek teknolojili üretim ve ihracattaki artışa dikkati çekti.

Bu alandaki üretim ve ihracat ile Türkiye ekonomisinin büyümesinin güçlendiğine işaret eden Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek ve orta-yüksek teknoloji ihracatımızın imalat sanayi ihracatımız içindeki payı Ocak-Ağustos 2025 döneminde yüzde 42,5'e yükselmiştir. Yüksek teknoloji ihracatımız Ocak-Ağustos 2025 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4, orta-yüksek teknoloji ihracatımız yüzde 10,2 artış kaydetmiştir. Böylelikle yüksek ve orta-yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı Ocak-Ağustos 2024 döneminde yüzde 40,1 iken 2025'te yüzde 42,5 seviyesine yükselmiştir."

Bolat, yılın ikinci çeyreğinde imalat sanayisinin, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek artışı kaydederek yüzde 7 büyüdüğünü belirterek, söz konusu çeyrekte imalat sanayisinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesine 1,1 puan katkı sağladığını bildirdi.

Yüksek teknoloji ihracatı ağustosta yıllık bazda yüzde 42,3 arttı

İmalat sanayisindeki bu güçlü artışın temelinde yüksek teknoloji üretimindeki ivmelenmenin bulunduğunu vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Nitekim nisan-haziran döneminde yüksek teknoloji üretimi çeyreklik bazda yüzde 9,6, yıllık bazda ise yüzde 38,5 oranında artış göstermiştir. Bu performans ile yüksek teknoloji ihracatı yıllık bazda temmuzda yüzde 71,7, ağustosta yüzde 42,3 artış kaydetmiştir. Yüksek teknoloji alanındaki üretim kapasitesinin artması, dış ticarette rekabetimizi güçlendirmekte, verimlilik artışları ve yüksek katma değer üretimi yoluyla da büyümenin sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. Bu katkının kalıcı ve daha güçlü hale gelmesi için tüm kurumlarımızın koordinasyonu içinde çalışmalar yürütülmektedir."