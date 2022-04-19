Yüksek teknolojili güvenlik sistemleri Türkiye-İran sınır duvarında etkin kullanılıyor

AĞRI (AA) - Türkiye- İran sınırının Ağrı bölümünde yaklaşık 2 yıl önce yapımı tamamlanan ve elektro optik kuleler, aydınlatma sistemi ve gece görüşlü kameralarla donatılan güvenlik duvarı, yasa dışı geçişler başta olmak üzere kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızmasının engellenmesinde önemli rol oynuyor.

Cumhurbaşkanlığınca Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında başlatılan ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye- İran sınırının Ağrı bölümünde 2020 yılında yapımı tamamlanan güvenlik duvarı, bölgede güvenliğin sağlanmasında büyük önem taşıyor.

Bölgedeki kolluk kuvvetleri, teröristler ile kaçakçıların ve Afganistan'dan kaçıp İran üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmek isteyenlerin girişlerini engellemek için gece gündüz demeden eller tetikte sınırı koruyor.

Sınır güvenliğinin en üst seviyeye çıkarıldığı güvenlik duvarı, gözetleme, haberleşme ve optik kulelerle gözetlenip, gece görüşlü termal kameralar ile harekete duyarlı sensörlerle kontrol altında tutuluyor.

Kesintisiz ve etkin şekilde gözetlenen güvenlik duvarı sayesinde, yasa dışı geçiş, terör ve kaçakçılık gibi suçlar engellenmeye çalışılıyor.

Ağrı Valisi Osman Varol, AA muhabirine, güvenlik duvarının sınırda geçişlerin engellenmesinde büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Zaman zaman sınırda görev yapan kolluk kuvvetlerini ziyaret ettiklerini belirten Varol, duvarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Duvar inşa edilirken arkasından 6 metre genişliğinde bir yol çalışması da yapılıyor ve bu yol asfaltlanıyor. Duvar, duvarın arkasında asfaltlı yol, aydınlatma sistemi ve duvarın üzerinde tel var. Çalışmaların büyük çoğunluğu Türkiye-İran sınırının Ağrı kısmında tamamlanmış vaziyette ve bu duvar önemli bir güvenlik tedbiridir. Duvar, fiziksel sınır güvenlik sistemimizin bir parçasıdır ve bu çok aşamalı bir projedir. Özellikle sınırımızdan geçişlerde ciddi bir azalma yaşadık."

Varol, Iğdır ve Ağrı sınırında duvar inşaatının tamamlandığını, tel çalışmasının da büyük oranda bitirildiğini, Van'dan güneye doğru duvar inşaatının aynı hızla devam ettiğini aktardı.

"Güvenlik sistemi, Ağrı sınırımızda çok etkin kullanılıyor"

Güvenlik duvarının sınırdan her türlü olumsuz unsurun ülke içine girmesine engel olduğunu vurgulayan Varol, şunları kaydetti:

"Göçmenin girişine engel oluyor, göçmenlerin dışında bu bölgede terör örgütünün kötü emelleri var ve onların geçişine engel oluyor. Emtia kaçakçılığı ve insan kaçakçılığına engel oluyor. Duvar güvenlik sistemini inşa ettiğinizde sınırınızı güvenlik altına aldığınız için her türlü olumsuz unsurun geçmesini dolayısıyla engellemiş olursunuz. Bunun da bölgemize çok olumlu katkıları oldu. Bu çok kademeli ve çok fonksiyonlu bir güvenlik sistemidir. Güvenlik duvarı boyunca aydınlatma, belirli aralıklarla kamera sistemleri ve ayrıca ASELSAN'ın geliştirdiği elektro optik kuleler dediğimiz çok teknik bazı donanımlar geçişleri tespit edebiliyor. Bunların her birinin birbiriyle entegre olduğu çok önemli bir güvenlik sistemimiz var. Bu sistem de özellikle Ağrı sınırımızda çok etkin bir şekilde kullanılmaktadır."

"Büyük bir mücadeleyi sürdürmeye devam ediyoruz"

Vali Varol, kentte son yıllarda yakalanan düzensiz göçmenlerden büyük bir bölümünün Afganistan uyruklu olduğunu belirterek, ülkelerine geri gönderilen yabancı oranında büyük bir artış olduğunu ifade etti.

Ağrı'dan Afganistan'a şu ana kadar 5 uçakla düzensiz göçmenlerin gönderildiğini hatırlatan Varol, "İşlemler tamamlandıkça bu dediğimiz resmi geri gönderme işlemleri de devam ediyor. Doğu sınırı şu anki göç noktasında önemli bir sınırımız. Bizler de devletimizin tüm imkanlarıyla hem maddi hem de insan kaynağı imkanlarımızla bu konuyla ilgili çok güçlü bir mücadele sürdürüyoruz. Kara Kuvvetlerimizin sınır birliği özellikle sınırı korumakla mükellef ve burada bir mekanize tugayımız var. Ayrıca onun arka kademesinde jandarma bölgesinde jandarmamız, kentsel alanlara geldiğimizde de emniyetimiz ile çok kademeli büyük bir mücadeleyi burada sürdürmeye devam ediyoruz." diye konuştu.