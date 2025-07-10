Yüksek Teknoloji Ürünlerinde Sanayi Üretiminde Artış

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi üretim endeksindeki artışla ilgili, "En yüksek artış, yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleşti. Türkiye, yüksek teknoloji ve katma değerli yatırımlarla yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Sanayiciler üretirken Türkiye'nin de kalkındığına dikkati çeken Bakan Kacır, "Mayıs ayında sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 4,9, aylık ise yüzde 3,1 artış kaydetti. En yüksek artış, yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleşti. Türkiye, yüksek teknoloji ve katma değerli yatırımlarla yoluna devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.