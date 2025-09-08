Yüksek Tansiyonun Çocukluk Dönemindeki Etkileri Araştırıldı

ABD'li bilim insanları tarafından yapılan araştırma, 7 yaşındaki çocuklarda görülen yüksek tansiyonun ilerleyen yaşlarda kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini artırabileceğini ortaya koydu.

ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan Northwestern Üniversitesi ve çeşitli kamu kurumları ortaklığıyla yürütülen araştırmada, 1959-1965 yıllarında doğan 37 binden fazla çocuk 2016 yılına kadar takip edildi.

Araştırma kapsamında bu kişilerin 7 yaşındaki tansiyon değerleri ve bu değerlerin yetişkinlik dönemindeki kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm riskiyle ilişkisi incelendi.

Araştırmada, çocukların yaklaşık yüzde 21'inde hipertansiyon görüldüğü belirtildi.

Ortalama 54 yıllık takip süresince 487 kişinin kalp damar hastalıklarından öldüğü ifade edilen araştırmada, 2 bin 242 kişinin ise başka nedenlerden hayatını kaybettiği aktarıldı.

Buna göre, 7 yaşında kan basıncı yüksek ölçülen çocuklarda, 50'li yaşların ortalarına gelindiğinde kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm oranlarının daha yüksek olduğu tespit edildi.

Çalışmada, özellikle erkek çocuklarda yüksek tansiyonun kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini daha fazla artırdığı kaydedildi.

Bilim insanları, elde edilen sonuçların çocukluk çağında tansiyon ölçümlerinin düzenli yapılmasının ve erken önleyici sağlık politikalarının önemini ortaya koyduğunu vurguladı.

Öte yandan araştırmada tansiyon ölçümlerinin yalnızca tek sefer yapıldığı, sonuçların sadece ölüm verileriyle sınırlı tutulduğu ve katılımcıların çoğunluğunun siyah veya beyaz olması nedeniyle bulguların farklı toplumlara genellenmesinde kısıtlar bulunduğu ifade edildi.

Araştırmanın bulguları "JAMA Network" dergisinde yayımlandı.