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Yüksek Sıralamalı Öğrenciler Yapay Zeka Temelli Bölümleri Tercih Etti

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2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla üniversitelerde açılan yapay zeka temelli bölümler, yüksek başarı sırasına sahip öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Öğrenciler, geçmişte daha popüler olan tıp fakültelerine yönelirken yapay zeka programlarını tercih etti.

Yapay zeka temelli bölümler yüksek sıralamalı öğrenciler tarafından tercih edildi

ANKARA - 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla üniversitelerde faaliyete geçen yapay zeka temelli bölümler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre yüksek sıralamalardaki öğrenciler tarafından tercih edildi.

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla üniversitelerde faaliyete geçen yapay zeka temelli teknoloji ve bilişim alanlarındaki yeni bölümler, YKS sonuçlarına göre yüksek sıralamadaki öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi ve Analitiği, Robotik ve Yapay Zeka ve Yapay Zeka Operatörlüğü gibi yeni lisans ve önlisans bölümleri, yüksek başarı sırasına sahip öğrenciler tarafından ilk sıralarda tercih edildi.

Yapay Zeka ve Veri Bilimi ilk 3 binden öğrenci aldı

Yıldız Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü 3 bin 51, Özyeğin Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü 3 bin 793, İstanbul Teknik Üniversitesi Veri Bilimi ve Analitiği bölümüne 4 bin 963'üncü sıradan

öğrenci yerleşti. Öğrenciler, geçmişte daha popüler olan tıp fakültelerine ve diğer mühendislik fakültelerine girebilecek puanı elde etmelerine karşın tercihlerini yapay zeka temelli programlardan yana kullandı. Açıklamada, bu verilerin yeni teknolojiler alanında yapılan yatırımların ve YÖK'ün bu yönde açtığı yeni programların öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılandığını ifade edildi.

"Müfredat üzerinde çok ciddi ve titiz bir çalışma yapıldı"

İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Güray Güler "Veri Bilimi ve Analitiği bölümü açılırken müfredat üzerinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurulu, farklı üniversitelerden uzmanların yer aldığı bir komisyon kurarak ders programını titizlikle hazırladı. İTÜ olarak bu çalışmalara hocalarımızla katkı sunduk ve 2024-2025 akademik yılında bölümümüzü ilk kez açtık. Toplamda 30 kontenjanımız bulunuyor ve yeni bir bölüm

olmasına rağmen öğrenci profilimiz oldukça başarılı" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Yasin Ulukuş da veri bilimi ve analitiğinin disiplinler arası bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Veri bilimciler, finans, tıp ve enerji gibi farklı sektörlerdeki sorunları çözmek için diğer alan uzmanlarıyla birlikte çalışır. Yapay zeka ile benzer temellere dayanan veri bilimi, daha çok insana dokunan problemlerin çözümünde ön plana çıkar" diye konuştu.

Yüksek Sıralamalı Öğrenciler Yapay Zeka Temelli Bölümleri Tercih Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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