Yüksek Sesli Müzik Tartışması Sonucu Cinayet: Dilara Yıldırım Toprağa Verildi
Zonguldak'ta bıçaklanarak öldürülen Dilara Yıldırım'ın cenazesi memleketi Karabük'te defnedildi. Cenaze töreninde yakınları gözyaşlarına boğuldu.
TOPRAĞA VERİLDİ
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yüksek sesli müzik tartışmasında komşusu Serdar Subaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Dilara Yıldırım'ın cenazesi memleketi Karabük'e getirildi. Yıldırım'ın cenazesi Yenice ilçesi Kelemen köyündeki camiye getirilirken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Dilara Yıldırım, aile mezarlığına defnedildi.
Murat ÖZELCİ/YENİCE (Karabük),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel