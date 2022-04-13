Tekirdağ'da çevreye rahatsızlık veren araç denetimi yapıldı
AA - Uğur Arslan - Güncel
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri, çevreye rahatsızlık veren araçları denetledi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri, çevreye rahatsızlık veren araçları denetledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yüksek sesli müzik yayını yapan, abartı egzoz kullanan, drift yaparak çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde abartı egzoz kullanan 10 kişiye 18 bin 230 lira, yüksek sesle müzik yayını yapan 18 sürücüye 3 bin 528 lira ceza yazıldı.
Uygulamada 5 araç trafikten men edildi.
AA / Uğur Arslan - Güncel